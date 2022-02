Offen für die digitale Welt

Zeichenprofis wie auch CAD-Neulinge können mit der Origin von Shaper Tools clever gestalten. Neben dem Import externer Daten bietet Shaper nun neue Möglichkeiten, um fräsbare Dateien zu erstellen.

Die Hand-CNC Origin von Shaper Tools arbeitet mit .svg-Daten, einem Format, das Anwendern durch visuelle Farbcodierung erlaubt, ohne Programmierkenntnisse Einfluss auf das Fräsverhalten zu nehmen. Viele der bekannten 2D-Zeichenprogramme bieten einen direkten Export in diesem Format an. Dazu zählen etwa Illustrator, Coreldraw und Inkskape. Für andere Software wie SketchUp, Palette CAD und Vectorworks stehen diverse Plug-ins bereit – für einen Datenexport in wenigen Schritten.

Einfache Datenübertragung auf die Origin von Shaper Tools

Weitere Anbieter wie Pytha und Rhino arbeiten aktuell an den passenden Exportfunktionen, um ihren Anwendern die Arbeit ebenfalls zu erleichtern. Die Übertragung der Konturdaten an die Origin funktioniert am einfachsten, indem man die Datei auf das eigene ShaperHub-Konto lädt. Alternativ geht es auch klassisch mit einem USB-Stick.

Für alle, die keine CAD-Software besitzen oder bisher nur wenig Erfahrung im Umgang mit komplizierten Programmen haben, bietet Shaper Tools jetzt neben den grundlegenden Zeichenfunktionen auf dem Gerät eine ganz neue Möglichkeit an: ShaperLabs.

Ein CAD für jedermann

Mit diesem webbasierten Gestaltungswerkzeug können Nutzer kreative Entwürfe für ihre Projekte ganz einfach selbst gestalten – ohne besondere Softwarekenntnisse. Das funktioniert nicht nur am PC, sondern auch über das Smartphone oder Tablet. Nutzern steht hier eine Bibliothek mit über drei Millionen Formen sowie Textfunktionen mit verschiedenen Schriftarten zur Verfügung. Das Beste: Mit einem Klick kann der Entwurf als svg-Datei gedownloadet oder auf ShaperHub gespeichert werden. -HN

Mehr zu Shaper Tools:

Wie geht Zukunft – das Interview Teil I

Shaper-CEO Joe Hebenstreit im Interview II