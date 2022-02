Top Fräser – top Möbel

Mit jedem Software-Update bekommt die Hand-CNC Origin von Shaper weitere Eigenschaften. Aber auch neue Zubehöre wie verbesserte Fräser erhöhen das Arbeitsvergnügen – wie beim Coffee Table deutlich zu sehen.

Eine stabile Konstruktion ganz ohne Schrauben, Dübel und Leim? Traditionelle Handwerkskunst lässt sich mit modernem Werkzeug auch in die heutige Zeit transportieren. Die Funktionen sowie die Präzision der Hand-CNC Origin bieten dabei Möglichkeiten, die nicht sofort ersichtlich sind. Beispielsweise bei diesem Beistelltisch, dem »Coffee Table«. Der Grundgedanke liegt darin, durch ausgeklügelte Holzverbindungen vollständig auf Schrauben und Leim zu verzichten. Das bedeutet aber auf keinen Fall, dass am anderen Ende an ästhetischem Design und Stabilität gespart wird. Dafür sorgen in diesem Fall die Präzision der Origin sowie, nicht zu vernachlässigen, die korrekte Material- und Fräserwahl.

Und genau diese Auswahl dürfte sowohl bei Origin-Nutzern als auch allen Interessierten auf Aufmerksamkeit stoßen. Neben 8-mm- und 16-mm-Nutfräsern finden hier auch Spezialfräser wie ein T-Nut- oder ein Zinkenfräser ihren Einsatz. Und wo genau bekommt man diese Fräser, passend für die Origin. In Kürze werden diese und weitere Fräser das Shaper-Sortiment erweitern. Dies vergrößert die Bandbreite der bisherigen Anwendungen mit der Origin und eröffnet dadurch ganz neue Perspektiven. Denn der Einsatz der Hand-CNC in Kombination mit hochprofessionellen Fräsern ermöglicht es, selbst komplex erscheinende Aufgaben wie bei diesem Beistelltisch im Handumdrehen zu meistern.

Das neue Fräserlebnis

Andreas Rhyner, Anwendungstechniker bei Shaper betont, dass die Bereitstellung weiterer Fräser ein wichtiger Schritt ist: »Da wir mit der Origin eine top Oberfräse im Angebot haben, wollen wir damit auch das beste Fräserlebnis bieten. Die neuen Werkzeuge haben in vielen Projekten ihren Mehrwert bewiesen«, erklärt Rhyner. »Nur das Produkt möchten wir weitergeben, mit dem wir auch selbst zufrieden sind. Die Fräser gehören zur Grundausstattung.«

Referenzobjekt Coffee Table mit Shaper

Wer gespannt ist, was die neuen Fräser möglich machen, der sollte einen Blick auf das Projekt »Coffee Table« werfen. Der Beistelltisch verdeutlicht eindrucksvoll den Einsatz der neuen Fräser und ermöglicht es, die Origin von einer völlig neuen Seite kennenzulernen. –HN