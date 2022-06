Mit dds gratis auf die Messe

… und tolle Preise gibt es auch! dds und NürnbergMesse laden Sie zu einem kostenfreien Besuch der Holz-Handwerk und Fensterbau/Frontale ein! Nutzen Sie den E-Code HHW22ddsG.

Selbstverständlich wird dds – Ihr Fachmagazin für Möbel und Ausbau – zum Messeduo Holz-Handwerk und Fensterbau/Frontale vom 12. bis 15. Juli 2022 in Nürnberg vor Ort sein. Sie finden uns in Halle 9, Stand 224. Die Halle 9 ist gut über den Eingang Mitte zu erreichen, vor dem auch unmittelbar die U-Bahn hält.

Unseren Eckstand finden Sie am Übergang zu Halle 10. In Kooperation mit der NürnbergMesse laden wir Sie und Ihr Team zu einem kostenfreien Eintritt auf das Messegelände ein. Damit können Sie sowohl die Holz-Handwerk als auch die Fensterbau/Frontale besuchen. Wie die Anmeldung per Gutscheincode HHW22ddsG funktioniert, haben wir für Sie beschrieben.

Verlosung mit Shaper und Festool

In diesem Jahr verlosen wir exklusiv auf der Messe als ersten Hauptpreis eine digitale Oberfräse »Origin« von Shaper. Die Maschine wird an allen vier Messetagen am dds-Stand vorgeführt. Überzeugen Sie sich also selbst von den Möglichkeiten und der einfachen Bedienung der Origin.

Der zweite Hauptpreis ist ein kompakter Akkusauger »CTC Mini« von Festool, den es bis jetzt noch gar nicht zu kaufen gibt! Denn erst ab September bietet Festool im 18-Volt-Sortiment die Varianten »CTC Mini« und »CTC Midi« im Handel an. Die beiden Sauger ermöglichen ein mobiles, gesundes und staubfreies Arbeiten.

Egal, ob mobile Säge-, Schleif- oder Bohranwendungen: Die kompakten Montagesauger passen perfekt ins 18-Volt-System von Festool (mehr dazu lesen Sie in dds 8/2022).

Und dazu verlosen wir noch jede Menge Preise aus dem dds-Angebot: unsere Kultshirts aus Holz, digitale Abos und Printausgaben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am dds-Messestand! –CG