Beim Beschichten mit UV-Lacken ist das genaue Einhalten der Applikationsmenge wichtig, denn der Glanzgrad variiert mit der Schichtdicke. Croma Lacke begegnet diesem Problem mit dem UV-Mehrschichtlack Cromasol high flexible: Damit sind Glanz-Unterschiede selbst bei einer Verdoppelung der Applikationsmenge von 10 g/m² auf 20 g/m² nur minimal erkennbar. So ist für alle Produktionsvolumen ein stabiler Glanzgrad erreichbar.

Der Lack kann als Kombination aus Grundierung und Endlackierung verwendet werden oder auch als reiner Endlack. Das Material lässt sich auf allen marktüblichen UV-Walzanlagen gut und einfach verarbeiten. Es eignet sich für Möbel aus Furnier oder Massivholz, sowie für Treppen und Korkfußböden. Tests an Treppen belegen eine deutlich bessere Rutschhemmung als bei den meisten Standardsystemen. Auf Kork entstehen – bei einer Filmdicke von 40 μm – keine Risse in der Lackschicht, selbst bei Druckstellen, die bis in den Untergrund reichen. Der Lack ist in den Glanzgraden 10 und 20 Gloss lieferbar, auf Anfrage kann auch ein individuell definierter Glanzgrad eingestellt werden.

