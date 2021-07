Schücos Web-Showroom zeigt Lichtprofil für Korpusmöbel

Unter dem Motto »#Follow the details« präsentiert Schüco in diesem Jahr Innovationen in rein digitaler Form. Unter www.schueco.de/sac2021 erwartet den Besucher ein virtueller Rundgang durch unterschiedliche Schüco-Lebenswelten – informativ und kommunikativ und über den Zeitraum der digitalen interzum@home hinaus.

Schüco »Ilumacube« beispielsweise ist eine Beschlagneuheit, die Wohnraummöbel durch eine integrierte Beleuchtung an der Vorderseite des Korpus aufwertet. Ein Rahmen mit umlaufendem Lichtprofil ist als Einheit vor dem Korpus montiert. Der Lichtaustritt ist nicht direkt sichtbar und erzeugt stimmungsvolle Lichteffekte. Ilumacube verleiht mit der raffiniert platzierten Beleuchtung einem Raum stimmungsvolle Atmosphäre, setzt ein Möbelstück in Szene oder macht eine Vitrine zur Bühne von Lieblingsobjekten.

