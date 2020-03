Technische und ästhetische Neuheiten bei Schubkästen, Führungen und Schiebetüren stehen im Fokus des Messeauftritts von Hettich. Eines der Highlights ist die Vorstellung von AvanTech You: Mit dem neuen Schubkastensystem hebt Hettich individuelles Kundendesign am Möbel auf ein neues Level. Die Schubkasten-Plattform erlaubt eine kundenindividuelle Gestaltung und zeigt sich zudem in einem schlanken, puristischen Design, das ganz ohne sichtbare Schraubenköpfe oder Abdeckkappen auskommt. Bei gleichem Korpusbohrbild kann der Schubkasten auf den zwei unterschiedlichen Führungen Actro You und Quadro You eingesetzt werden. Der Messestand von Hettich bietet außerdem einen Überblick über das erweiterte digitale Angebot der Hettich eServices. Mithilfe dieser benutzerfreundlichen Online-Tools können Tischler und Händler schneller und noch effizienter arbeiten. Weitere Produktneuheiten sind die weiterentwickelte-Actro-5D-Führung für Holzschubkästen sowie das Schiebetürsystem TopLine XL mit sehr flacher Einbautiefe für große und schwere Blenden.

Halle 10.1, Stand 304

Hettich GmbH & Co. KG

32602 Vlotho

Tel.: (05733) 798-0, Fax: -211

www.hettich.com

6. März 2020