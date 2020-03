Der Möbelteile-Zulieferer Horatec zeigt in Nürnberg neue Entwicklungen: Im Bereich griffloser Fronten können in der Planungssoftware Roomdesigner nun Griffmulden am Korpus aus Aluminium in verschiedenen Farben verwendet werden. Mit der 3D-Software können Schreiner Möbel und Inneneinrichtungen planen, kalkulieren und ihren Kunden präsentieren. Außerdem werden die Highlights der Egger-Kollektion vorgestellt, dazu Starkfurnierfronten, Supermattlack mit Anti-Fingerprint-Oberfläche sowie das Schließsystem Cabloxx von Blum. Dies und mehr findet sich im Katalog Möbelkomponenten 2020-22. Ein weiteres Highlight wird die Weiterentwicklung des Möbelplaners sein, einer Roomdesigner-Erweiterung.

Halle 10.1, Stand 102

Horatec GmbH

33161 Hövelhof

Tel.: (05257) 9825-0, Fax: -220

www.horatec.de

6. März 2020