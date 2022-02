Versenkte Mutter

Die Kegelmutter Conu ist eine neu entwickelte Sicherungsmutter. Sie fügt sich ohne Überstand in eine dafür vorgesehene Senkung ein. Damit bietet sie gegenüber üblichen Sechskantmuttern und je nach Anwendung eine Vielzahl an Vorteilen, beispielsweise einen verringerten Platzbedarf, eine plane Oberfläche sowie ein niedrigeres Verletzungsrisiko.

Ein Selbstsicherungseffekt verhindert selbsttätiges Lösen. Aufgrund der Winkeldifferenz zwischen Mutter und Senkung und einer Verzahnung am Kegel verstärkt sich die Sicherung, je weiter die Mutter in die Senkung gezogen wird. Auch ohne Konterwerkzeug kann die Kegelmutter komfortabel auch einhändig verschraubt werden. Der Junkertest nach DIN 65151 bestätigt die konstante Vorspannkraft auch bei Vibrationen. Zum Markstart ist Conu in zwei verschiedenen Ausführungen in den Abmessungen M 6 bis M 16 erhältlich. Damit ist Cdie Kegelmutter problemlos mit Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9 einsetzbar.

Vier Partner – eine Innovation

Fürstenberg Fittings mit Sitz in Hamburg hat die Kegelmutter entwickelt und zum Patent angemeldet. Der Vertrieb erfolgt über Reyher, einem der führenden Handelsunternehmen für Verbindungselemente und Befestigungstechnik in Europa, sowie die Nord-Lock Group, nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich der Sicherung von Schraubenverbindungen. Hewi G. Winker, ein etablierter Hersteller von Verbindungselementen und Kaltfließpressteilen aus Spaichingen in Baden-Württemberg, produziert die Kegelmutter.

