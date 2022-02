eTools für den Tischler

Hettich will Tischlern und Schreinern in jeder Projektphase die Arbeit erleichtern. Dazu bietet das Unternehmen aus Kirchlengern praktische Online-Unterstützung und eine Beschläge-App.

Digitale Tools beschleunigen beim Tischler und Schreiner die Prozesse von der ersten Idee über die Produktauswahl, Bestellung, Planung, Materialbeschaffung, Realisierung und Montage bis hin zur Vermarktung. Auf der Webseite www.hettich.com lassen sich dazu sämtliche Informationen und eServices einfach überblicken und auch direkt abrufen. Dies funktioniert in der eigenen Werkstatt, von unterwegs oder vor Ort beim Kunden. Wer sich die wichtigsten Dokumente lokal auf seinem Smartphone oder Tablet-PC abspeichert, hat immer gleich seinen privaten »Hettich-Baukasten« unabhängig von der Datenverbindung zur Hand. Eine weitere Arbeitshilfe bietet die Beschläge-App. Sie erlaubt den schnellen Zugriff auf die Inhalte der Online-Mediathek mit Katalogen, Broschüren, Zeichnungen oder Videos.

Werkzeuge fürs Verkaufsgespräch

Der Kunde möchte etwas Außergewöhnliches? Die Hettich-Design-Gallery bietet viele Anregungen für besondere Möbelideen, die man so im Handel sicher nicht findet. Stücklisten und technische Zeichnungen werden direkt mitgeliefert. Damit lässt sich jedes kreative Möbelkonzept auch gleich in die Tat umsetzen. Oder möchte der Kunde wissen, ob seine Wahl den aktuellen Trends entspricht? Schnelle, fundierte Antworten liefert der Trend-Report mit einem Überblick über die aktuellen Highlights der führenden Design- und Möbelmessen bei Materialien, Oberflächen, Farben, Formen und Funktionen.

Alles richtig gemacht?

Ein weiteres großes Thema für Tischler ist die kompetente Beratung bei der Küchenplanung: Das Intelligent-Kitchens-Konzept von Hettich gibt dazu viele praktische Tipps. Es liefert Hinweise zur richtigen Organisation für kurze Wege, ergonomische Abläufe und gut durchdachte Stauraumlösungen in der Küche. Auch mit diesem Fachwissen können Handwerker bei jedem Kundengespräch punkten. Vom Tischler und Schreiner erwarten die Kunden modernes Möbeldesign in bester Handwerksqualität! Mit Hettich lassen sich auch die allerneuesten Designtrends in der passenden Beschlagtechnik umsetzen. Zur tadellosen Planung bietet Hettich weitere digitale Werkzeuge. So gibt der Hettich-Plan einen Überblick über die verschiedenen Korpus-Grundkonstruktionen. Diese kann der Handwerker frei konfigurieren und das System schlägt dann optimale Beschläge vor. Für die Fertigung stehen umfangreiche Ausgaben wie Holzstücklisten, Beschlaglisten, CAD-Zeichnungen und CAD-Exporte bereit.

Hettich-CAD bezieht sich auf die hauseigenen Produkte. Das Tool liefert alle zugehörigen 2D- und 3D-Zeichnungen in mehr als 50 verschiedenen Dateiformaten. So verkürzt die automatische Generierung der Fertigungsunterlagen die Arbeitsvorbereitung beim Handwerker und erhöht die Planungssicherheit. Jetzt wird jedes Möbel einfach und präzise durchgeplant, vom Maßabgleich oder der genauen Positionierung der Beschläge bis hin zum Setzen der Bohrpunkte. Zum Schluss hilft ein virtueller Kollisionstest dabei, mögliche Planungsfehler bereits in der Entwurfsphase zu vermeiden.

Bestellung per Klick

Wer zur Bestellung keinen gedruckten Katalog mehr nutzen möchte, findet alle Produkte im Hettich-eShop. Dort sind jederzeit die aktuellsten Informationen und Services verfügbar, natürlich auch mobil. Mithilfe der Suchfilter gelangt man schnell zum richtigen Beschlag. Die Bestellung ist entweder direkt im Hettich-eShop möglich oder der Tischler / Schreiner übergibt seinen Warenkorb an den Onlineshop des eigenen Händlers. In jedem Fall gibt es nur einen Mausklick weiter die passende Montage- und Einbauanleitung sowie erklärende Videos und CAD-Zeichnungen gleich mit dazu.

Montage leicht gemacht

Bei der Montage und Einstellung der Hettich-Produkte unterstützt der mobiltaugliche Hettich-Technical-Assistant. Die einzelnen Montageschritte und Antworten auf häufig gestellte Fragen stehen mit einem Klick direkt zur Verfügung.

Leicht verständlich und sprachfrei führen kurze Videosequenzen Schritt für Schritt zu einem perfekten Ergebnis. Verfügbar sind die Clips auf YouTube in den Produkt-Playlisten, in der Mediathek auf www.hettich.com und natürlich in der Hettich-App. So lassen sich die meisten Fragen sehr schnell klären. Darüber hinaus steht die klassische Hettich-Hotline für technische Fragen und Bestellungen bereit und auch per E-Mail über eservice@hettich.com ist der Beschlagspezialist jederzeit erreichbar.

Und wer den Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn folgt, bleibt immer auf dem Laufenden zu den neuesten Hettich-Produkten und anderen interessanten Themen rund um den Möbel- und Küchenbau. –CG

