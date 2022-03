Bewegung im Bad

Der niederländische Badmöbelhersteller Primabad B.V. hat in Kooperation mit Hettich einen höhenverstellbaren Waschtischträger für barrierefreie Sanitärräume entwickelt.

Warum nicht den aus dem Office oder der Küche bekannten Komfort ins Bad übertragen? Diese Frage stellte sich der niederländische Badmöbelhersteller Primabad B.V. auf der Suche nach einer barrierefreien Waschtischlösung. Fündig wurde man bei Hettich: Mit dem wandhängenden LegaDrive Systems Wall lässt sich der an einer Vorwand montierte Waschtisch auf die passende Höhe bringen; per Tastendruck fährt der gesamte Block in sanfter Bewegung elektrisch auf oder ab. Die Verstellung erfolgt stufenlos über einen Verfahrweg von 200 mm. Das montagefreundliche System lässt sich bis zu einem Gesamtgewicht von Waschtisch und Vorwand von 80 kg einsetzen und kann auch einfach nachgerüstet werden. So lässt sich die ergonomische Badgestaltung für Hausbewohner von klein bis groß wirtschaftlich umsetzen.

Barrierefreie Bäder bieten nicht nur für Menschen mit eingeschränkter Mobilität mehr Sicherheit und Lebensqualität. Der Inhaber und Geschäftsführer von Primabad B.V. Jan Zwanenberg setzt sich dafür ein, dass Barrierefreiheit zur Selbstverständlichkeit wird: Im privaten Wohnungsbau und Gesundheitsbereich ebenso wie in Hotels, Shops oder allen öffentlichen Gebäuden. »Der neue höhenverstellbare Waschtisch in unserem Badprogramm Move liefert einen kleinen, aber wichtigen Beitrag für mehr Ergonomie und Komfort im Alltag.«

Tischler und Schreiner begleitet das Thema Barrierefreiheit schon längere Zeit – von einer Selbstverständlichkeit im Innenausbau kann noch keine Rede sein! Primabad B.V. und Hettich zeigen, wie Lösungen aus anderen Bereichen clever transferiert werden können. – JN