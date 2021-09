Die Ligna 2021 findet digital statt und heißt Ligna.In (Innovation Network). An dem Netz-Event vom 27. bis 29. September nimmt auch der Schärfspezialist Vollmer mit einem virtuellen Messestand teil. Dessen Besucher erhalten Einblicke in das Portfolio des Maschinenbauers, das u. a. aus Schleifmaschinen für Kreissägeblätter sowie Schleif- und Erodiermaschinen für Rotationswerkzeuge besteht. Drei Ansprechpartner stehen während der Messe online zur Verfügung, um sich mit den Besuchern in mehreren Sprachen via Chat oder E-Mail auszutauschen.

Zudem informiert Vollmer über seine Nachhaltigkeitsstrategie, seine Services rund um Wartung und Schulung sowie über die Digitalisierungsinitiative V@dison: Dabei geht es um die Vernetzung von Mensch und Maschine innerhalb einer Fertigung und darüber hinaus. Ziel ist es, maximale Transparenz im Prozess zu ermöglichen, vorausschauende Wartung von Maschinen zu betreiben und »mitdenkende« Services anzubieten, die das Arbeitsleben vereinfachen.

Für die nötige Schärfe der Kreissägezähne an Span- und Freiflächen sorgen Vollmers Schleifmaschinen CHX 840, CHC 840 und CHD 270. Das Trio wird auf der Ligna.IN mit Automatisierungen vorgestellt, darunter das ND-Servicecenter für die CHD 270. Seine Beladewagen können bis zu 50 Sägeblätter fassen, wodurch sich bis zu 650 Blätter mannlos und rund um die Uhr bearbeiten lassen.

Um zerspanende Hartmetallwerkzeuge zu bearbeiten, hat Vollmer die Schleifmaschine VGrind entwickelt. Sie verfügt über zwei vertikal angeordnete Schleifspindeln und ermöglicht so eine Mehr-Ebenen-Bearbeitung. Über Automatisierungen wie Palettenmagazin, Freiarmroboter oder Kettenmagazin können Werkzeughersteller auch diese Maschinenfamilie mannlos und rund um die Uhr einsetzen.

Mit einer Maschine Hartmetallwerkzeuge schleifen und diamantbestückte Werkzeuge erodieren – das kann die Vollmer VHybrid 260. Herzstück für das Erodieren ist der Erodiergenerator Vpulse EDM, mit dem sich Effizienz und Oberflächengüte optimieren lassen. Für das Schleifen verfügt die VHybrid 260 über das Maschinenkonzept der VGrind-Baureihe.

Außerdem präsentiert Vollmer auf der Ligna.IN die Scheibenerodiermaschine QXD 250, die sich für das Schärfen von PKD-Werkzeugen mit Durchmessern bis 320 mm und Gewichten bis zu 25 kg eignet.

Vollmer Werke GmbH

88400 Biberach/Riß

Tel.: (07351) 571-0, Fax: -130

www.vollmer-group.com