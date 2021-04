Satiniermaschine und Winkelpolierer von Metabo im Praxiseinsatz

Vieles ist an der Sanierung eines 130 Jahre alten Bauernhauses eine Herausforderung. Die Aufbereitung der offen sichtbaren Fachwerkbalken war dagegen ein Kinderspiel.

Henriette Sofia Steuer, freie Journalistin

Für den Ausbau zweier Dachgeschosse zu einer Maisonette-Wohnung, galt es, von Hand gearbeitete Fachwerkkonstruktionen aus Fichtenholz freizulegen. Zur Aufbereitung (Bürsten und Ölen) des intakten, aber verdreckten Altholzes waren zwei Maschinen von Metabo im Test. Testproband Nummer eins war die Satiniermaschine SE 17–200 RT: Im Handumdrehen zusammengebaut, stellt sich das Gerät ideal für ebene Flächen heraus und kann mit Drahtbürstenaufsatz in einem Arbeitsgang lackierte Balken abschleifen und strukturieren. Praktisch. Proband zwei, der Winkelpolierer PE 15–25 SET, macht das Arbeiten am Fachwerk einfach, weil er auch an Knotenpunkten mit wechselnden Faserrichtungen, bei abgerundeten Balken und in engen Winkeln einen sauberen Materialabtrag bis in die Ecke ermöglicht. Die Strukturtiefe lässt sich anhand dreier Tellerbürsten wählen. Dabei sorgen beide Geräte durch die Drehzahlregulierung für ein materialgerechtes Ergebnis und können dank einem geringen Eigengewicht von unter drei Kilogramm sowie einer niedrigen Vibration lange belastungsfrei benutzt werden. Statt Funken können so die Späne fliegen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.