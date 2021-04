Sanfter Jade-Farbton zur »Sustained Color No. 5« gewählt

Was lange gefällt, wird lange genutzt – auch das ist Nachhaltigkeit. Dieser Idee folgend wählt Colornetwork, eine Gruppe aus Designern und Innenarchitekten, jährlich eine sogenannte »Sustained Color«. Unterschiedliche Werkstoffhersteller greifen die Wahl auf und produzieren Materialien in dem Farbton. Dieser ist nahe am Zeitgeist, gleichzeitig aber zeitlos und vielseitig kombinierbar. So ist zu erwarten, dass die Kunden seiner nicht so überdrüssig werden – nicht so rasch wie einer Modefarbe jedenfalls.

Die Sustained Color dieses Jahres heißt Feel Jade! und ist ein hellgrüner, naturnaher Pastellton. Lechner, Spezialist für Arbeitsplatten und Rückwände, hat daraus ein Glasdekor gemacht, das sich als Arbeitsplatte und Nischenrückwand verwenden lässt. Die Anschlussfähigkeit des Farbtons kann mit anderen Materialien aus dem Lechner-Programm genutzt werden, etwa in der Kombination von Feel Jade mit der Dekton-Kollektion von Cosentino.

