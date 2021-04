Smartphone-App und Ladegerät mit Bluetooth-Verbindung von Fein

Push-Mitteilungen vom Ladegerät ans Handy, das ist mit der neuen Online-Geräteverwaltung von Fein möglich. Das Konzept heißt my.FEIN und ersetzt Feins bisherigen Online-Service. Bisher nutzen Kunden zwei Online-Zugänge: einen für die Fein-Plus-Garantie und einen für den Premium-Service und die Reparaturabwicklung. Fein verbindet nun beide Dienstleistungen. Die Nutzer sehen in der neuen App alle bisherigen Registrierungen für die 3-Jahre-Garantie sowie alle laufenden Serviceverträge und Reparaturaufträge. Neue Services sind geplant, die dem Service-Portal verfügbar sein werden, auch neue Fein-Produkte mit Bluetooth-Konnektivität sollen auf den Markt kommen. Ein aktuelles Beispiel für den Nutzen des Systems ist das Schnellladegerät ALG 80 BC mit Bluetooth-Verbindung. In der App können sich die Nutzer in Echtzeit den Akkuladestand auf ihrem Smartphone oder Tablet anzeigen lassen. Wollen sie aktiv informiert werden, sobald der Akku aufgeladen ist, können sie sich mittels Push-Mitteilung benachrichtigen lassen.

