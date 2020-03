Was tun bei einer Fehler- oder Störungsmeldung der Maschine? Der Bediener weiß oft nicht, was zu tun ist. Die Tapio-App ServiceBoard holt den Servicepartner schnell live dazu.

Die digitale Armbanduhr meldet sich. Jochen Fuchs, Leiter der Holzfertigung beim Hersteller von TV-Möbeln nach Maß, Spectral Audio Möbel in Pleidelsheim bei Stuttgart, erhält die Meldung: »Erhöhte Schwingungen an der Spindel der Homag-CNC«. An dieser Maschine hat er gerade erst den nächsten Zyklus angestoßen. Er geht zurück zur Maschine. Während sie noch ihr Programm abarbeitet, öffnet er auf seinem Tablet die Tapio-App ServiceBoard und öffnet eine Serviceanfrage. Dazu wählt er aus einer Liste mit allen Maschinen die betroffene aus, schreibt »Die Spindel schwingt« und tippt auf Senden. Wenige Minuten später erscheint die Antwort vom Homag-Service auf dem Tablet: »Verschmutzte Werkzeugaufnahme und Anlagefläche der Spindel reinigen.« Jochen Fuchs führt die Anweisung des Tele-Servicetechnikers aus, bestückt die Maschine mit neuen Werkstücken und startet den nächsten Zyklus. Jedoch poppt die gleiche Fehlermeldung wieder auf. Über das ServiceBoard meldet er das dem Techniker zurück. Auf dem Tablet erscheint Sekunden später die Aufforderung, die Videodiagnose zu starten.

Jochen Fuchs bestätigt das mit einem Fingertipp und richtet die Tabletkamera per Telefoninstruktion zunächst auf das Werkzeug und umkreist dieses. Ein Headset vereinfacht die Kommunikation. Der Techniker hat eine stark abgestumpfte und leicht ausgebrochene Schneide am Schaftfräser entdeckt. In seinem zweiten Lösungsvorschlag empfiehlt der Homag-Techniker den Austausch des Werkzeugs.

Jochen Fuchs setzt auch diese Vorschläge um und startet den nächsten Zyklus. Die Fehlermeldung bleibt aus, er kann weiter produzieren. Dank des ServiceBoards hat ihn diese Störung nicht sonderlich zurückgeworfen. Heute noch kommt die Kommission pünktlich in den Versand. –GM

Steckbrief Anwender: Spectral Audio Möbel GmbH, www.spectral.eu ServiceBoard: Tapio GmbH

www.tapio.one Maschinenservice: Homag Group AG www.homag.com

7. März 2020