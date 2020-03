Homag Holz-Handwerk 2020 Apps und Hilfsmittel

Homag hat Sets aus Apps und Hilfsmitteln entwickelt, die noch konventionell arbeitenden Betrieben den Einstieg in die Digitalisierung erleichtern. Die elektronische Box Homag Cube koordiniert die verschiedenen Aktivitäten in der Werkstatt.

Auf der Holz-Handwerk bringt Homag die Digitalisierung direkt zum Schreiner in die Werkstatt. Mit dem neuen »Homag Cube« und neuen Produkt-Sets für verschiedene Arbeitsplätze ist der Einstieg in die Digitalisierung für Handwerksbetriebe jetzt einfacher als je zuvor. Alle Sets bestehen aus verschiedenen Kombinationen aus Apps mit intelligenten Regalen zum Selbstbauen (inklusive der benötigten Elektronik und LED-Bändern) oder Etikettendruckern. Der Homag Cube ist der zentrale Baustein, der die Apps mit den Regalen und Etikettendruckern verbindet und so eine optimale Interaktion zwischen Mensch, Apps und den weiteren Elementen sicherstellt.

Mit dem Cutting Production Set setzt der Anwender auf einen Zuschnitt-Assistenten, der den Bediener der Säge in der Werkstatt bei der Etikettierung der Teile und dem Zuschnitt unterstützt. Einsetzbar ist der Assistent ganz flexibel im Zusammenhang mit Formatkreissägen sowie stehenden und liegenden Plattensägen – ganz unabhängig von Typ, Alter und Hersteller. Das Set besteht aus zwei Apps, dem Assistenten für manuellen Zuschnitt »ProductionAssist Cutting« und der Optimierungssoftware »IntelliDivide Cutting«, einem Etikettendrucker sowie der Steuerungsbox Homag Cube.

Mit dem Kantenband-Management Set hat der Anwender den Überblick über sein Kantenmaterial und findet jederzeit schnell das richtige Kantenband. Dazu gehören die Apps »MaterialAssist Edge« zur Kantenband-Verwaltung und »MaterialManager« für die zentrale Materialverwaltung, Baupläne für das Kantenbandregal »MaterialRack Edge«, die LED-Leisten für das Regal und ein Etikettendrucker.

Das Sorting Production Set beinhaltet einen Assistenten für das Sortieren am Arbeitsplatz in der Werkstatt. Der Anwender erhält einen Überblick darüber, welche Möbelteile schon fertig bearbeitet sind. Es besteht aus den beiden Apps »ProductionAssist Sorting« und »Production Manager« als digitale Auftragsmappe, den Bauplänen für das Sortier-Regal »ProductionRack Sorting«, zwei LED-Leisten für das Sortierregal, sowie dem Homag Cube.

6. März 2020