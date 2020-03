Altendorf Holz-Handwerk 2020

Manchmal empfiehlt es sich, an der Formatkreissäge das Schnittgut vor dem Lineal anzulegen, manchmal dahinter. Altendorfs Parallelogramm-Querschlitten Uno Flex ermöglicht beides.

Die Formatkreissäge lässt sich wohl ständig verbessern. Das zeigt sich mal wieder bei Altendorfs jüngstem Parallelogramm-Querschlitten, dem »Uno Flex«. Dieser ist als Zubehör für die F45 erhältlich und wird zur Messe Holz-Handwerk in Nürnberg auf dem Altendorf-Stand zu sehen sein.

Seine schmale Bauweise mit mittig angeordnetem Anschlaglineal ermöglicht dem Bediener ein Anlegen des Materials an Vorder- und Rückseite ohne Umsetzen des Lineals. Die Anschlagklappen lassen sich sowohl vor als auch hinter das Lineal schwenken. Unter dem Lineal verlaufen parallel zum Sägeblatt zwei Schienen als Auflagetisch. Diese lassen sich je nach Werkstückbreite etwas vor- oder zurückschieben, sodass der Bediener möglichst nah an das Lineal herankommt. Möchte er den Winkel des Lineals einstellen, löst er den Fixierhebel unter dem Schlitten und dreht es so weit, bis der am Touchscreen angezeigte Winkel seine Soll-Position erreicht hat. Dann heißt es, wieder fixieren und schneiden. Die Auflageschienen wandern mit dem Lineal mit. Der Längenausgleich erfolgt automatisch, der Schnittwinkel des Sägeblattes sowie die Sägeblattstärke werden ebenfalls berücksichtigt. In Kombination mit den motorischen Anschlagklappen vereint dieses System Flexibilität und Produktivität auf eine ganz besondere Art und Weise.

Halle 9, Stand 318

6. März 2020