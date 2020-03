Kündig, der Schweizer Schleifspezialist mit Niederlassung

in Gotha, präsentiert auf der Holz-Handwerk Breitbandschleifmaschinen für alle Betriebsgrößen und Anforderungen, vom Holzbau über kleine Tischlereien bis hin zu gehobenen Innenausbau- oder Industriebetrieben. Klassische Parallelschleifaggregate werden zu sehen sein, die bewährte Kündig-Diagonalschleiftechnologie, aber auch Strukturbürsten. Querbandaggregate eignen sich etwa zum Schleifen von Querfurnier, für Hochglanzanwendungen oder zur Herstellung eines Sägerau-Effekts. Mit der neuen Modellreihe Perfect zeigt Kündig die Breitbandmaschine für den gehobenen Innenausbau, die bei ihrer Premiere 2019 für Aufsehen gesorgt hat. Die neue Betriebssoftware bietet ein in Sachen Übersichtlichkeit, Geschwindigkeit und Anwenderfreundlichkeit ein verbessertes Nutzererlebnis. Verschiedene Bildschirmgrößen sind verfügbar. Die Steuerungseinheit ist mit allen gängigen Leitsystemen kompatibel und erfüllt alle Anforderungen an Industrie-4.0.

Halle 9, Stand 323

Kündig GmbH

99867 Gotha

Tel.: (03621) 8786-100, Fax: -200

www.kundig.de

6. März 2020