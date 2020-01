Bei Montagearbeiten mit Akku-Bohrschraubern oder -Stichsägen kommt es auf Handlichkeit und Leichtigkeit an: Der neue Akkupack mit hochstromfesten Zellen von Festool spart die Hälfte des Volumens. Außerdem neu bei Festool: ein kompaktes Absaugmobil für unterwegs.

Eine Reihe Speicherzellen statt zwei – darauf beruht die neueste Verbesserung der Akku-Technik. Zum Einsatz kommen dabei hochstromfeste Akkuzellen: Mit fünf anstelle von zehn Zellen wird ein identisches Leistungsniveau wie bei größeren Akkus erzielt, bei nur geringfügig niedrigeren Ausdauerwerten. Für Festools 4,0 Ah Li-HighPower Akkupack bedeutet dies: volle Leistung bei halber Baugröße und 20 Prozent weniger Masse. Weniger als 600 Gramm wiegt der handliche Energielieferant für Akku-Bohrschrauber, -Stichsägen und andere akkubetriebene Montagewerkzeuge. Dies führt zum Beispiel in Verbindung mit einem Akkuschrauber dazu, dass die Einschraubzeit zwar unverändert bleibt, der Schrauber dabei aber spürbar leichter und in Sachen Schwerpunkt besser in der Hand liegt. Dank integrierter Bluetooth-Technik lässt sich das Elektrowerkzeug-Akku-Gespann mit Festools größeren Absaugmobilen koppeln. Der neue Akkupack kommuniziert zudem mit der Festool Work App. Damit lassen sich beispielsweise Livedaten wie der Akkustand oder die Anzahl der Ladezyklen abfragen.

Ein weiterer aktueller Neuzugang des Festool-Programms ist das Cleantec Absaugmobil CT 15. Leistung, Langlebigkeit und Robustheit, gepaart mit kompakter Bauform, cleverer Ausstattung und stabiler Bauweise: Damit eignet sich das zweitkleinste Modell der Sauger-Reihe vor allem für einfache Reinigungsarbeiten in der Werkstatt oder auf Montage, und für das Reinigen von Fahrzeugen. Mit einer regulierbaren Hochleistungsturbine und 15 Liter Behältervolumen saugt das Gerät Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen fast ganz ausnutzen. So kann man lange arbeiten, ohne den Filtersack zu wechseln. -HN

Steckbrief Festool GmbH, Wendlingen Der Hersteller bietet zu seinen Produkten Services wie All-inclusive-Garantie, Gratis-Reparatur auch für Akkus und Ladegeräte, Diebstahlversicherung oder 10 Jahre Ersatzteilgarantie nach Produktionsende. www.festool.de

