Raumluftreiniger mit HEPA-Filter von Sichler

Der Raumluftreiniger LR-650 von Sichler Haushaltsgeräte, vertrieben vom Elektronikversand Pearl, bekämpft in Räumen bis 19 m² die Ausbreitung von Milben, Gerüchen, Hausstaub, Pollen und wirkt gegen Viren und Bakterien. Ein Verschmutzungssensor regelt die Leistung. Der Luftdurchsatz beträgt bis zu 160 m³/h. Mit einer App lässt sich das Gerät per Smartphone steuern, durch seine WLAN-Fähigkeit auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa und Google Assistant. Ein Kaltkatalysatorfilter absorbiert organische Verbindungen wie Aldehyde und Benzol, ein Aktivkohlefilter absorbiert Gerüche und Rauch, ein antibakterieller Filter entfernt feine Partikel, Milben und Bakterien, ein HEPA-Filter Sporen, Staub, Pollen oder Hautschuppen. UV-Licht tötet Keime ab, und ein Ionisator sorgt für Wohlbefinden, indem er die Luft wie nach einem Gewitter mit Anionen anreichert.

