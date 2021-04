Schmalz entwickelt neue Schalldämmbox

Für die EVE 25-50-Vakuumpumpen hat Schmalz eine Schalldämmbox entwickelt und bietet diese als Zubehör für die »JumboFlex«-Schlauchheber an. Die Box schützt die Komponente vor Schmutz und reduziert den Lärmpegel um bis zu neun Dezibel. Die Blechwanne der Box besteht aus verzinktem Stahl, die Haube aus schlagfestem ABS-Kunststoff. An der Unterseite der Wanne befinden sich Gummipuffer, die Vibrationen absorbieren. Der Betreiber kann die Box am Boden aufstellen oder mithilfe der optionalen Gebläsekonsole an der Wand oder Kransäule montieren. Aufgrund der kompakten Abmessungen ist auch ein Aufstellen auf der Grundplatte eines Säulenschwenkkrans ohne Überstand möglich. Die Schalldämmbox bietet zudem die Möglichkeit, einen optional erhältlichen Staubfilter zum Schutz des Vakuumerzeugers zu integrieren.

J. Schmalz GmbH

72293 Glatten

Tel.: (07443) 2403-0

www.schmalz.com