Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Die meisten Handwerker wissen inzwischen, dass sie laut Arbeitsschutzgesetz die Entwicklung von Staub auf Baustellen zwingend auf einen Grenzwert reduzieren müssen und auch das Kehren mit dem Besen verboten ist. Doch welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen sollen und ob diese für ihr individuelles Bauprojekt ausreichen, darüber herrscht vielfach Unklarheit.

Die Team Direkt GmbH hat daher die Beratungsleistung Baustellenberater ins Leben gerufen. Baustellenberater stehen Handwerkern in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beratend und unterstützend zur Seite. Ganz gleich, ob es um ein konkretes Bauprojekt geht oder ob der gesamte Betrieb ein Update in Sachen fachgerechte Umsetzung gesetzlicher Normen zum staubfreien und sicheren Arbeiten braucht. »Wir wollen Handwerker noch stärker als bisher durch unser Seminarprogramm praxisnah mit konkreten Informationen zu ihrer individuellen Situation unterstützen, damit sie sich im wahrsten Sinne des Wortes ihrem Handwerk widmen können«, so Jan Binder, Geschäftsführer von Team Direkt.

