Massgeschneidert

In spezifischer Hanno-Version erleichtert und beschleunigt der IFT-Montageplaner die fachgerechte bauphysikalische Planung des Wandanschlusses von Fenstern. Das Planungs-Tool kann ohne theoretisches Fachwissen genutzt werden. Basierend auf den Anforderungen (Wandaufbau/-material, Fenstermaterial/-profil, Abdichtungs-/Befestigungssystem und Auswahl der Abmessungen) empfiehlt der Konfigurator die geeignete Abdichtungslösung nach IFT-Standards. In der kostenfreien Software stehen ausschließlich geprüfte und zertifizierte Hanno-Produkte zur Wahl, die sinnvoll kombinierbar und aktuell verfügbar sind. Das Online-Tool ermöglicht statische und wärmetechnische Berechnungen des Baukörperanschlusses und ermittelt nach Standorteingabe automatisch die Windlast. Monteure profitieren, indem die gesamte Konfiguration nach jeder Eingabe überprüft wird – das minimiert Fehlerquellen in der Planung. Die Berechnungsergebnisse sind im IFT-Montagepass enthalten.

