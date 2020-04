Das Thema Raumakustik wird besonders in Großraumbüros immer aktueller. Das erkannte auch Dirk Huber, der Gründer des Raumakustik-Spezialunternehmens B11, bei seiner früheren Tätigkeit als technischer Einkaufsleiter in einem internationalen Unternehmen. Nachdem er sich eingehend mit Akustik beschäftigt hatte, aber kein Produkt fand, das seinen Anforderungen entsprach, beschloss er, Hersteller zu werden und entwickelte flexible Akustikelemente. Zu seinen Kunden gehört auch Lutz Volkmann, ein Berliner Architekt, der die Büros des Wissenschaftsverlags Springer Nature ausgestattet hat. Auf der Suche nach einer unkomplizierten Akustiklösung stieß er auf die Rotary Wall von B11. Sie ist zum einen leistungsfähig in Sachen Akustik, zum anderen sehr flexibel anwendbar: So lassen sich die drehbaren Wände von den Mitarbeitern je nach Anforderung einstellen. Ein weiterer Vorteil: der Verlag ist in dem Gebäude Mieter; sollte sich das Haus für einen anderen Sitz entscheiden, lassen sich die Rotary Walls ganz einfach mitnehmen.

