Das vom Architekten Hadi Teherani entworfene Akustik-Element Corpus ist ein Beleg dafür, dass Deckensegel mehr sein können als eine Verlegenheitslösung. Nicht umsonst wurden die kubischen, vlieskaschierten Mineralfaserelemente mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet.

Die quadratischen und rechteckigen Deckenelemente sorgen auch in den Betriebsrestaurants von Beckhoff Automation, einem Hersteller von Automatisierungstechnik, für effektvolle Lichtakzente und verbesserte Raumakustik. Die zehn dreidimensionalen Akustikelemente können beliebig kombiniert und entweder nahtlos verbunden oder mit variablem Abstand verbaut werden. In einem komplexen Planungsprozess wurden die Elementgrößen in Abhängigkeit vom Sprinklerraster, von der gewünschten Beleuchtung und von der Anordnung der Lüftungsauslässe errechnet. So war es möglich, die Sprinklerköpfe in die Corpus-Elemente zu integrieren. Um die weißen Akustikelemente stärker hervorzuheben, wurden alle Träger, Bleche und Lüftungsrohre zwischen der Decke und den Elementen geschwärzt. Zudem wurden die Corpus-Elemente auch als Wandabsorber angebracht.

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

63916 Amorbach

Tel.: (09373) 201-0, Fax: -130

www.owa.de