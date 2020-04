Pfleiderer-Holzwerkstoffe sind in beeindruckender optischer Vielfalt erhältlich. Die über 300 Dekore sind zur besseren Übersicht in acht Gruppen eingeteilt. Die ausgewählten Lizzy salbei, Spira beige und Piquée graugrün sind drei von 96 sogenannten Kreativ-Dekoren und illustrieren die Möglichkeit fein abgestimmter Kollagen. Subtile Muster und Farben erinnern hier an die Musterbücher modischer Stoffkollektionen. Eine hohe

Authentizität ist häufig eine Frage von Nuancen und nur auf höchstem Qualitätsniveau zu erreichen. Die Kollektion wird regelmäßig an die Trends aus der Möbelindustrie sowie im Möbel- und Innenausbau angepasst. Holz-, Stein- und Fantasiedekore erfordern modernste Reproduktionen, um realistische Musterung, präzise Ausrichtung und somit ein stimmiges Flächenbild im Rapport sicherzustellen. Um dem Kunden die Auswahl zu erleichtern, hat Pfleiderer für einige Produkte auch spezielle Kollektionen erstellt, die sich für den jeweiligen Einsatzbereich am besten eigenen. Pfleiderer benennt für das Jahr 2020 fünf sogenannte Hometrends: Thematisiert werden Entschleunigung und Rückzug ins Private, urbaner und individueller Lebensstil, unkonventionelles Mix und Match von Farben und Materialien, ein neuer Schwarztrend sowie kombinationsfreudige Taupe- und Pastellfarben. Übersetzt werden diese aktuellen modischen Trends in ausdrucksstarke Dekorkombinationen und Oberflächenstrukturen.

Pfleiderer Deutschland GmbH

92318 Neumarkt

Tel.: (09181) 284-80, Fax: -82

www.pfleiderer.com