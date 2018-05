Reinhold Röhr ist tot

Der Geschäftsführer der Röhr Holding in Tettnang und des slowakischen Furnierplattenherstellers Europlac, Reinhold Röhr (48), ist am 10. Mai tödlich mit dem Auto verunglückt. Röhr war ein überzeugter Streiter für den Werkstoff Furnier und u.a. als Vorstand in der Initiative Furnier + Natur IFN engagiert. Reinhold Röhr hinterlässt Frau und drei Kinder.

Auch bei dds und in der Konradin Mediengruppe haben wir den Tod des charismatischen Unternehmers und Furnier-Enthusiasten mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Erst vor kurzer Zeit, in der März- und April-Ausgabe von dds, haben wir Reinhold Röhr zu unterschiedlichen Themen interviewt.

