Schwarz ist im Interior Designs die Trendfarbe 2018. Angefangen von schwarzen Küchenfronten, Haushalts- und Elektrogeräten bis hin zu komplett in schwarz gehaltenen Möbelstücken. Simonswerk unterstützt diesen Trend mit verdeckt liegenden Bändern der Produktfamilie Tectus, die jetzt in Schwarz erhältlich sind. Alle Systeme der Serie verfügen über einheitliche optische und technische Eigenschaften. Hierzu gehört die 3D-Verstelltechnik: Sie ermöglicht eine stufenlose Justierung von jeweils +/- 3,0 mm zur Seite und Höhe sowie die Veränderung des Andrucks von +/- 1,0 mm. Zu den weiteren technischen Vorzügen des Türbandsystems gehören der 180-Grad-Öffnungswinkel, die wartungsfreie Gleitlagertechnik und die große Bandbreite an Belastungswerten von 40 bis 300 kg.

