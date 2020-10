Welche Holzart passt in die Zentral- und Hochschulbibliothek des Kantons Luzern? Der Bauherr und die Architekten befassten sich intensiv mit dieser Frage. Letztendlich fiel die Entscheidung auf ein farblich verändertes Ulmenfurnier.

Die Stadt Luzern ist das gesellschaftliche und kulturelle Zentrum der Zentralschweiz. Klar, dass dort seit 1951 die Zentral- und Hochschulbibliothek des Kantons angesiedelt ist. Nach einigem Hin und Her hat ein Bürgerentscheid bewirkt, dass das in die Jahre gekommene Gebäude restauriert werden soll. Im Dezember 2019 wurden die umfangreichen Sanierungsarbeiten abgeschlossen und die Bibliothek in neuem Glanz wiedereröffnet. Besonderen Wert legte man auf Materialien, die schon beim inzwischen denkmalgeschützten Neubau zum Einsatz kamen. In verantwortungsvoller Weise haben die Luzerner Architekten Thomas Lussi und Remo Halter diese komplexe Aufgabe gemeistert und dabei Furnier der Firma Roser, einem Mitgliedsunternehmen der Initiative Furnier + Natur (IFN), verwendet. Die Luzerner Bibliothek hat eine überregionale Bedeutung. Sie ist in der ganzen Schweiz schon immer als fortschrittlich bekannt. Ihr gesamter Bücherbestand liegt bei schätzungsweise 1,5 Millionen Stück, wovon nach der Wiedereröffnung rund 50 000 Bücher in der Präsenz-bibliothek heute der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Architekten suchten für den Innenausbau nach einer speziellen und robusten Holzart, um dem altehrwürdigen Gebäude, dem Innenausbau denkmalpflegerisch und den Anforderungen der täglichen Nutzung gerecht zu werden. Das war in den 1970er- und 1980er-Jahren anders. Damals wurden Sanierungen immer mit den gerade angesagten Materialien vorgenommen. So kam es, dass im Innenausbau vieler alter Gebäude etwa Kunststoffe oder Teppiche die Originalmaterialien ablösten. »Heute haben Architektur und Innenarchitektur ein anderes Verständnis von Renovierung. Es wird Wert auf Originalität gelegt, möglichst verbunden mit intelligenter Hightechproduktion. Das kam unseren Furnieren zugute«, erläutert Tobias Scherg, Mitglied der Geschäftsführung bei Roser, Birsfelden, und Leiter des Geschäftsbereichs Furnier, die Materialauswahl der Architekten.

»In unserem großzügig angelegten konzept.raum erarbeiteten wir mit den Architekten individuelle 1:1-Situationen. Diese dienten als Referenz für die spätere konzeptgetreue Umsetzung unserer Ideen. Unsere Wahl fiel auf »Ulme Stone«. Hierbei handelt es sich um ein Ulmenfurnier, das mit einem natürlichen Verfahren farblich verändert wird. Durch eine Eisen-/Gerbstoffreaktion erhält die Holzart einen natürlichen und warmen Farbton und fügt sich dezent in das Gebäude ein. Dank dieses technischen Verfahrens konnten sämtliche furnierte Innenausbauten, wie auch der Parkettboden und die Treppenstufen, farblich homogen gestaltet werden«, erläutert Scherg den planerischen und technischen Prozess. Besonders stolz ist man bei der Roser AG auf das optimiert ineinandergreifende Herstellungsverfahren. Dank des digitalen Datentransfers mit dem eigenen Zuschnitt-Center können die vielen unterschiedlichen Teile in idealer Reihenfolge zunächst zugeschnitten und dann zeitgenau ausgeliefert werden. »Dadurch sind wir in der Lage, deutliche Einsparungen zu erzielen. Kunde und Material profitieren von unserem effizienten Supply-Chain-Management«, schließt Scherg.

Nun können die Gäste der Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek nicht nur die vielen Bücher und Sammlungen genießen, sondern auch die feinsinnigen Qualitäten des ursprünglichen Bauwerks. Das Ulmenfurnier ist dabei zeitlos und von bleibendem Wert. Außerdem ist es robust genug, um den täglichen Anforderungen standzuhalten. Die Architekten beweisen mit dieser Materialauswahl ihre hohe ökologische Verantwortung.