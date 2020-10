Die neue Innovus-Kollektion von Sonae Arauco enthält über 200 Dekore in Kombination mit 15 Oberflächenstrukturen. Das Designteam des Herstellers hat sich unter anderem intensiv mit Zement- und Betonthemen beschäftigt. Ob im Wohnbereich oder im Storedesign – warme Dekorkolorits gehören wieder zu den Einrichtungstrends.

Das Dekor Urbanstone Graphite mit der Oberfläche Cosmos beispielsweise ist ein dunkler Farbton, fast anthrazit, unterstützt durch eine exklusive Textur, die dem Steindekor fühlbare Authentizität verleiht.

Mit dem Dekor Palazio Gold, ebenfalls in der Oberflächenstruktur Cosmos verfügbar, kommt zusätzlich noch ein Hauch von Luxus in den Raum. Palazio Gold F2278 ist eine Steinreproduktion mit charakteristischer Flächenbewegung und einem markanten Farbspiel. Das besondere Merkmal des Dekors sind adrige Linienführungen, die in leuchtendem Gold herausgearbeitet wurden. Im Zusammenspiel mit dem Dekor Golden Wood M6309 in der neuen Holzstruktur Fusion entsteht ein besonderer Spannungsbogen: In beiden Dekoren finden sich die goldenen Elemente wieder.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere in der Gastronomie oder in öffentlichen Einrichtungen, eröffnen sich durch die antibakterielle Wirksamkeit der Materialien. Melaminharzbeschichtete Produkte von Sonae Arauco wurden aktuell von Hohenstein Laboratories getestet. Dabei wurde deren antibakterielle Wirkung nachgewiesen.

