Im September 2020 hat Pfleiderer in Köln die Design-Kollektion 2021-2024 vorgestellt. Neben Dekoren und Oberflächen unterstützen neue digitale Tools den kreativen Prozess.

Unter dem Leitmotiv »Make your visions work« setzt Pfleiderer neue Impulse im Hinblick auf ästhetische und funktionale Oberflächen, digitale Tools und Nachhaltigkeit. Mit 66 neuen Designs umfasst die Kollektion für den Möbel- und Innenausbau nun insgesamt 284 Dekore und elf Strukturen. Daraus sind alle Dekore in zwei Formaten als HPL sowie 139 Dekore als direktbeschichtete DecoBoard über das Lager- und Schnelllieferprogramm Express erhältlich. Mit 55 Uniton-Dekoren und Aufnahme der FunXTional-Oberflächen steht Kunden eine breite Auswahl zur Verfügung. FunXTional-Produkte punkten mit einer Oberflächenqualität für höchste Ansprüche. Dazu zählen Duropal XTreme plus und Duropal XTreme sowie die im Hot-Coat-Verfahren lackierte Holzwerkstoffplatte PrimeBoard XTreme. Alle Designs der neuen Pfleiderer-Kollektion lassen sich über das DST-System für Dekore, Strukturen und Trägermaterialien miteinander kombinieren. XTerior compact ist im Außenbereich besonders UV- und witterungsbeständig. Das Produkt eignet sich etwa für Fassaden, Outdoor-Möbel, Balkone und Dachuntersichten. Bewegung gibt es auch bei den digitalen Services: Die neue Workapp liefert beim Scan einer Dekornummer alle Informationen zum Produkt und ermöglicht Musterbestellungen oder Preisanfragen. Außerdem schlägt sie passende Dekorvarianten aus der Kollektion vor – über das Moodboard-Tool sogar zu eigenen Fotos.

