Holzwerkstoffhersteller Swiss Krono präsentierte im Stadion von Union Berlin seine neue One World Collection. Dabei ging es um weit mehr als nur Dekore. dds war vor Ort.

vor dem Lockdown in den letzten Februartagen hatte die Swiss Krono Group nach Berlin zur Deutschland-Präsentation ihrer neuen One World Collection geladen. Location war die »Schlosserei« des Fußballstadions »An der alten Försterei« von Bundesligist Union Berlin. Ein echter Arbeiterverein, dessen Fans mit Zehntausenden Stunden Arbeitseinsatz erst ein ligataugliches Stadion möglich machten. Weshalb ein Fußballstadion zur Kollektionspräsentation? Die Antwort: Mehr denn je geht es um Emotionen, wenn man Menschen erreichen will. Ob beim Spektakel Fußball oder beim Schaffen von Wohnwelten mit Werkstoffen bei Eigenheimen oder Möbeln, mit denen sich Menschen wohlfühlen. Der Termin in Berlin war weit mehr als eine Präsentation neuer Dekore. Zum einen war es ein wunderbares Vernetzungstreffen der relevanten Werkstoffhändler und von großen Möbelherstellern in Deutschland.

Analphabeten in digitalen Zeiten

Vor allem aber war es ein inspirierendes Innehalten des täglichen Tuns über fulminante Referate wie etwa von Designer und Vordenker Salvatore Figliuzzi von Interprint. Er zeigte herrlich provokant auf, wie krass die Wünsche und Vorstellungen vieler Zielgruppen, erfasst über Social-Media-Studien, von den tatsächlichen Angeboten in den Möbelhäusern und Einrichtungsstudios abweichen. Und außer Google, Facebook & Co. versteht kaum einer das digitale Alphabet und die Verhaltensweisen von erreichbaren Kunden.

Dekore gab es übrigens viel und reichlich zu sehen, erspüren und ertasten. Die One World Collection ist vielfältig wie die Wünsche der Menschen und bietet mit 223 Dekoren unzählige Möglichkeiten, individuelle Möbel und Räume zu kreieren. Die Kollektion ist auf Grundlage intensiver Trendbeobachtung entstanden und in vier Lebenswelten gegliedert. Warm Craft kombiniert warme Holztöne und kühle Metalloptiken. Urban Agility thematisiert das Verschmelzen von Arbeits- und Lebensräumen. Cosy Bohemian transponiert Gemütlichkeit ins 21. Jahrhundert und Healthy Nordic lässt eine nordisch-ruhige Atmosphäre entstehen. -HN