Die Ausstellung »Gastgeben – Räume für das Willkommensein« im Werkraumhaus Andelsbuch zeigt noch bis zum 14. März 2020 atmosphärisch gestaltete Räume der Gastlichkeit.

Die Werkraumschau »Gastgeben – Räume für das Willkommensein« zeigt eine Vielfalt an Möbeln, zusammengefasst in zehn Themenräumen. Die von Isabella Natter-Spets entwickelte Ausstellung deutet die einzelnen Räume im Werkraumhaus teilweise nur durch hoch von der Deckenkonstruktion abgehängte Vorhänge an, was dem Raumerleben keinen Abbruch tut: Ausgehend von einem zentralen Rundraum als Verteiler, betritt der Besucher Vorzimmer und Salon, die werkstattartige Küche, Schlafzimmer, Badezimmer, eine Lobby, ein sogenanntes Extrazimmer und sogar ein Spiel- sowie ein Musikzimmer. In einer poetischen Verdichtung regen die angedeuteten Räume und ihre Möbel zur geschärften Wahrnehmung an.

Ideen und Objekte in der Ausstellung reflektieren dabei ein Netzwerk, das im Bregenzerwald zwischen vielen gestaltungsaffinen Handwerksbetrieben und anspruchsvollen Hotels als Auftraggeber entstanden ist. »Der Bregenzerwald ist bekannt für seine hohe Kunst der Gastlichkeit, dazu gehören die Menschen, die regionale Küche und die auf Qualität bedachte Wohn- und Baukultur. Gastgeben ist ebenso ein Handwerk und gehört zum immateriellen Kulturerbe der Region«, so Thomas Geisler, der als ehemaliger Geschäftsführer des Werkraums die Werkraumschau noch in Auftrag gegeben und mitentwickelt hat.

Als Freund des Werkraums und der Region hat dds-Redakteur Johannes Niestrath bei einem Kurzurlaub im Bregenzerwald im Herbst 2019 die Ausstellung Gastgeben im Werkraumhaus Andelsbuch besucht.

Steckbrief Die Ausstellung Gastgeben – Räume für das Willkommensein zeigt noch bis zum 14. März 2020 im Werkraumhaus Andelsbuch von Handwerkern des Werkraums Bregenzerwald eingerichtete Räume mit Atmosphäre. www.werkraum.at

28. Januar 2020