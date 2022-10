Eine Galerie für Schmuck

Mitten in der Regensburger Altstadt baute dds-Preisträger und Unternehmertalent Linus Meier mit seiner Rik’Rak-Holzwerkstatt sein erstes Ladenbauprojekt für eine junge Galeristin.

Mit diesem Objekt wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der Schmuckgalerie Brigitte Berndt in Regensburg aufgeschlagen. In zentraler Lage der historischen Altstadt von Regensburg eröffnete die junge Goldschmiedin Hannah Rembeck als Nachfolgerin ihre neue Galerie mit Goldschmiedewerkstatt, um die Tradition der bekannten Galerie weiterzuführen und neu zu interpretieren.

Schmuckstücke an filigranem Skizzenpapier führen den Blick durch den Raum. Neben den sichtbaren Werken hält das zentrale Vitrinenmodul in der Raummitte weitere Schmuckstücke bereit. In vielen Auszügen liegen darin die Werke von Hannah Rembeck und von den in ihrer Galerie vertretenen über 70 Schmuckmacherinnen und Schmuckmachern.

Mit jedem Öffnen einer der vielen Präsentationsauszüge lernen die Besucher immer neue Ideen und Konzepte kennen, geformt aus Metall, Gold und Silber, aber auch Silikon, Emaille, Plexiglas und Angelschnur. Stück für Stück entdeckt man die Vielfalt der Galerie sowohl durch die unkonventionellen Materialien, mit denen die Kunstschaffenden arbeiten, als auch durch ihre verschiedenen Lebenswelten.

Jung in die Galeriewelt katapultiert

Hannah Rembeck wurde Galeristin, bevor sie ihre Arbeit als Schmuckmacherin in Regensburg beginnen konnte. Sie ist jung, ihre Vita kurz, ihr Wesen fernab vom Durchschnitt. Nach der Ausbildung zur Goldschmiedin an der Berufsfachschule in Neugablonz im bayerischen Allgäu bei Kaufbeuren, wo sie Handwerk, aber vor allem andere Schmuckbegeisterte kennenlernte, begann Hannahs Weg in die Welt der Galerien.

Ihr erster Schritt hinein wurde durch einen Schicksalsschlag eine ganz eigene Lebensrealität. Den ersten Arbeitsvertrag in der Tasche, die neue Wohnung in Regensburg bezogen, wurde der erste Arbeitstag ein nicht zu vergessender. Die neue Chefin, Galeristin Brigitte Berndt, war durch einen Unfall im Oman verstorben. Statt Arbeitserfahrungen sammeln, lernen und sich weiterbilden kam die Kündigung.

Nach einer Zeit des Innehaltens der Hinterbliebenen folgte die Anfrage, ob Hannah dabei sein wolle bei einer Weiterführung der Galerie ohne Brigitte Berndt. Durch das erfolgreiche Wirken entstand die Anfrage, ob Hannah die Galerie selbst übernehmen und in eine neue Zukunft bringen wolle. Ohne großes Nachdenken ließ sich Hannah darauf ein – fasziniert von der Kombination aus Galerie und eigenem Schmuck erschaffen können.

»Durch den hippen Ladenauftritt traut sich vermehrt auch viel jüngeres Publikum in die Galerie. Die Offenheit und der Werkstattcharakter unterstützen dies!« Hannah Rembeck, Schmuckgaleristin

Das neu anzumeldende Unternehmen verlangte einen neuen Mietvertrag und der angebotene führte zur Suche nach einem für Hannah bezahlbaren Standort. Wenige Meter um die Ecke in der Regensburger Altstadt wurde sie fündig – in einem üppig zu renovierenden alten Gebäudeveteranen. Neben dem Umdenken von der gerade ausgebildeten Goldschmiedin hin zur Galeristin, von der Macherin zur Kuratorin und zur Unternehmerin – dann gleich noch zur Bauherrin und Renovierungsfachfrau.

Gestaltungsprofis im Teamwork

Mit Markus Frank, gelernter Schreiner, Architekt und Innenarchitekt sowie Professor für Entwerfen an der Hochschule Rosenheim, konnte Hannah aus dem persönlichen Umfeld einen absoluten Hochkaräter für das Entwickeln ihres Raumkonzeptes und des Ladenlayouts gewinnen.

Die kleine Ladenfläche eines ehemaligen Modegeschäftes wurde stückweise entkernt und die historische Bausubstanz der unterschiedlichen Umbauepochen behutsam freigelegt. Die besondere Ästhetik historischer Oberflächen und die sichtbar gewordenen Eingriffe der Vergangenheit in die Gebäudesubstanz wurden bewusst in die Gestaltung des Raumes übernommen als spannungsvoller Kontrast zum wertvollen und edlen Inhalt der Schmuckgalerie.

»Mein Ziel – schöne Dinge für individuelle Menschen bauen – konnte ich bei Hannahs Galerie ideal verwirklichen!«

Linus Meier, Holzwerkstatt Rik’Rak

Konzeptioneller Leitgedanke und Mittelpunkt des neuen Galerieraumes ist die »Schatztruhe«. Als zentrales Möbel beansprucht sie fast schwebend die gesamte Tiefe des Raumes, führt die Besucher im Ausstellungsraum und lenkt den Fokus auf den Inhalt der Galerie. Das kompakte, truhenhafte Möbelstück bietet in seinem Inneren vielfältigen Stauraum und dient in unterschiedlichen Raumbereichen als Ausstellungs- und Beratungsfläche. Integrierte Vitrinen und Schaukästen wecken die Neugierde der Besucher auf die wertvollen Inhalte und sorgen für Überraschung beim Öffnen und Schließen der Fächer.

Die Schatztruhe als Mittelpunkt

Das zentrale Truhenmöbel wird zum funktionalen Mittelpunkt bei Wechselausstellungen, Präsentationen und persönlichen Beratungen – und machen die Räumlichkeiten ideal geeignet für die mehrfach jährlich stattfindenden Vernissagen der jungen Galeristin. Die entkernte Bestandsdecke gibt Zeugnis über die historische Bausubstanz mit all seinen konstruktiven Eingriffen aus der Vergangenheit. Durch eine helle Oberflächenbehandlung wird die dominante Holzstruktur beruhigt, bleibt aber als wesentliches Gestaltungselement wirkungsvoll erhalten.

Sichtbare historische Bausubstanz

Ebenfalls ein freigelegtes Relikt aus der Vergangenheit ist die homogene Oberfläche des gesamten Bodenbelags. Durch flächiges Schleifen und Wachsen wurde der bestehende Bitumenestrich neu veredelt zu einem wesentlichen Element der Raumgestaltung.

Großzügige Schaufenster mit tiefen Laibungen in der historischen Bausubstanz belichten tagsüber die Räume der Galerie und bieten eine offene und vertrauenerweckende Präsentations- und Ausstellungsfläche. In den Abendstunden wird das Interesse der Passanten auf die besondere Atmosphäre des Raumes gelenkt und somit Neugierde auf die individuellen Schmuckstücke geweckt.

MDF lässt dem Schmuck die Show

Die umliegenden Wandflächen der Galerie sind klar und ruhig gestaltet als neutraler Hintergrund für Grafik und ergänzende Präsentationflächen wertvoller Exponate. Das gewählte Material für die gesamte Möblierung im Galerieraum ist eine homogen durchgefärbte MDF-Platte. Farbigkeit und Oberfläche des Materials wird bewusst zurückgenommen und bietet damit eine neutrale Grundlage für die Besonderheit der Schmuckstücke.

Im Bereich der angrenzenden Werkstatt wird die Natürlichkeit bestehender Wandflächen bewusst in die Gestaltung integriert. Die offene Werkstatt mit zwei Arbeitsplätzen für konzentriertes, handwerkliches Arbeiten wird zum Raumabschluss der Galeriefläche. Der zentriert gestaltete Eingangsbereich mit geschwungenem Wandelement löst bestehende Raumgrenzen auf und wirkt als einladende Geste für Besucher der Galerie. Mittelpunkt dieses Empfangs bildet ein kreisrundes Beratungsmöbel aus eingefärbtem Sichtbeton mit 600 kg Masse, das in seiner Farbigkeit und Materialität die Besonderheit des aufgefunden Bitumenestrichs aufnimmt.

Ein Ort des kreativen Miteinanders

Das reduziert eingesetzte Mobiliar definiert die Nutzung dieses Raums mit Bürobereich und Sitzgelegenheit für Besucher und Gäste zum Warten, Plauschen und Verweilen – ein Ort der Kommunikation und des kreativen Miteinanders. Lineare Lichtelemente in Stabform akzentuieren das zentrale Möbelstück und sorgen im Rückbereich für gleichmäßige Ausleuchtung der Präsentationsflächen. Entstanden ist ein Galerieraum, der sich bewusst zurücknimmt und Gelegenheit bietet für kreative Entfaltung.

Ein Projekt des jugendlichen Spirits

Umgesetzt wurde der Ausbau mit einem anderen jungen Protagonisten, Linus Meier – dds-Lesern bekannt als Unternehmertalent beim dds-Preis 2022. Der Schreinermeister nahm die Beauftragung als Ladenbauer zum Anlass, sein Kleingewerbe in die Holzwerkstatt Rik´Rak (Das Geräusch der Säge, die von Schreinerhand durch Holz bewegt wird) zu wandeln. Das Projekt entwickelte sich für beide zu einer Erfolgsstory.

Linus hat eine perfekte Referenz mitten in der Regensburger Altstadt und Hannah hat es mit der neuen Galerie geschafft, neben dem Kundenstamm von Brigitte Berndt auch jüngeres Publikum in die Galerie zu motivieren. Durch den hippen Auftritt, die Offenheit und den Werkstattcharakter gelingt dies.

dds-Redakteur Hubert Neumann konnte Linus über dessen Einreichung zum dds-Preis 2022 kennenlernen. Der Esprit im Austausch motiviert und demnächst wollen die beiden, mit einem dritten im Bunde, eine dds-Podcastserie starten.

Steckbrief Projekt Schmuckgalerie

Hannah Rembeck, Regensburg

www.schmuckgaleriehannahrembeck.de Planung/Architektur :

Frank Architekten GmbH, Markus Frank

Eggenfelden, www.frankarchitekten.de Umsetzung/Schreinerarbeiten:

Holzwerkstatt Rik´Rak Linus Meier

Regensburg, www.rikrak.me