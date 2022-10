Tradition und Vision

Die Xylexpo bietet für den in Rimini ansässigen Konzern SCM einen besonderen Rahmen, um sein 70-jähriges Bestehen mit Kunden, Händlern und Medienpartnern zu feiern. Im Jahr 1952 entstand mit» L’invincibile«, der Unbesiegbaren, die erste SCM-Maschine für die Tischlerei. SCM stellt in Mailand seine Vision einer digitalen, vernetzten und integrierten Fertigung vor, die alle Unternehmen und Anwendungsbereiche ansprechen soll: vom Handwerker bis zur Großindustrie, von Möbeln bis zu Türen und Fenstern, von der Schreinerei bis zum Holzbau. Integration ist dabei eines der Schlüsselkonzepte: Das Modell der »Smart & Human Factory«, das von führenden Herstellern weltweit eingesetzt wird, umfasst Innovationen, mit denen sich die Prozesse der Kunden noch effizienter und nachhaltiger gestalten lassen. Es wird in zwei spezifischen Versionen für die Industrie und das Handwerk vorgestellt.

SCM Group Deutschland GmbH

72622 Nürtingen

Tel. +49 7022 92540

www.scmgroup.com



Weitere Beiträge über SCM: