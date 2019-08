Xylexpo schafft Platz für Zulieferer

Die kommende Ausgabe der internationale Fachmesse für die Holz- und Möbelindustrie Xylexpo (vom 26. bis 29. Mai 2020) wird erstmalig mit dem neuen Format »Focus Components« an den Start gehen. Die Veranstalter möchten damit einen Raum für die Welt der Zulieferer, der Komponenten und halbfertigen Erzeugnisse für die Möbelindustrie schaffen. »Ein Bereich, für den es bereits Veranstaltungen der Spitzenklasse gibt, dem aber Mailand in einer anderen Dimension, gestärkt durch die Vereinigung mit den Technologien, eine interessante Bühne zu bieten hat«, sagt Lorenzo Primultini, der Vorsitzende der Xylexpo.

Das Format beruht auf der Zusammenarbeit mit der Made Expo, die nicht nur die Erfahrung und die Nähe zur Welt der Architektur und des Bauens mitbringt, sondern auch gute Kontakte mit vielen Unternehmen und Gruppen der Branche unterhält. Das Projekt gibt den Ausstellern die Möglichkeit, sich mit ihren Produkten und Strategien in einem ihnen gewidmeten Bereich zu präsentieren. »Wir sind nicht auf der Jagd nach neuen Rekorden oder Abenteuern in Feldern, die uns nicht zu eigen sind, aber wir möchten denjenigen eine Antwort bieten, die die Möglichkeit schätzen, an einem Ort Materialien und Technologien vereint zu finden«, so Primultini weiter.

Die Xylexpo wird 2020 anstatt der bislang üblichen fünf Tage nur vier Tage geöffnet haben.

26. August 2019