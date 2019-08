WorldSkills: Nationalteam reist nach Kasan

Am 22. August begannen in Kasan (Russland) die 45. WorldSkills. Über 1.350 junge Fachkräfte aus mehr als 60 Ländern gehen in 56 Disziplinen bis ans Limit. Mittendrin: das Tischler-Schreiner-Nationalteam.

Monatelang haben sich die Deutschen Meister der Jahre 2017 und 2018, Florian Meigel und Johannes Bänsch, auf diesen Moment vorbereitet. Spannende Tage stehen den beiden jungen Schreinergesellen bevor, die alles bisher Erlebte in den Schatten stellen werden. Nicht nur die Atmosphäre der Berufsweltmeisterschaften wird einmalig sein, auch die Aufgabe ist um einiges schwerer, als das, was sie in den bisherigen Wettkämpfen erfolgreich gemeistert haben.

Nur 22 Stunden verteilt auf vier Tage bleiben den beiden um ein komplexes Möbelstück beziehungsweise eine komplizierte Bauschreinerarbeit zu fertigen. Am Ende entscheiden Details und Tagesform darüber, ob sich Holz auch in Edelmetall aufwiegen lässt und aus einem einzigartigen Erlebnis ein unvergessliches wird.

Nationaltrainer sind gleichzeitig Experten

Die beiden Bundestrainer sind bereits am Samstag nach Russland gereist. Wie alle Trainer gehören auch Michael Martin (Bundestrainer Bauschreiner) und Florian Langenmair (Bundestrainer Möbelschreiner) zum internationalen Expertengremium, das am Ende des Wettbewerbs die Ergebnisse im jeweiligen eigenen Fachgebiet bewertet. Deshalb dürfen sie nach dem Startschuss am 23. August auch nicht mehr eingreifen.

Auf der TSD-Facebookseite wird Tischler Schreiner Deutschland die Wettbewerbsatmosphäre einfangen sowie von den Wettkampfhighlights berichten.

26. August 2019