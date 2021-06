Ligna.IN: Vorbereitungen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für das neue Digital-Event »Ligna.Innovation Network« (Ligna.IN) vom 27. bis 29. September 2021 laufen auf Hochtouren: Viele Unternehmen wie Homag, Weinig oder Siempelkamp begrüßen die neue Plattform, die ihnen trotz Covid-19-Pandemie die Möglichkeit bietet, mit der Branche im Austausch zu bleiben, Produkte und Innovationen zu präsentieren sowie neue Kontakte auf Kunden und Partnerseite zu knüpfen.

Ab sofort können sich Aussteller im Ligna-Shop für das Ligna.IN anmelden und die digitalen Teilnahmepakete in den Formaten S, M, L und XL mit unterschiedlichen Leistungen buchen. Je nach Umfang des gebuchten Pakets sind u. a. Aussteller-Streamings, Videos in der Produktmediathek, Teilnahme am Business-Dating, Unternehmens-und Produktpräsentationen mit verschiedenen Dialogfunktionen sowie die Generierung neuer Kontakte über die Interaktion der Fachbesucher mit den digitalen Ausstellerangeboten (Added Qualified Leads) enthalten. Darüber hinaus werden auch Pakete für

Gemeinschaftsbeteilungen sowie Hochschulen angeboten.

Das Ligna.IN, das von der Deutschen Messe Hannover gemeinsam mit dem VDMA Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen entlang der Fokusthemen der Ligna veranstalte wird, bietet der internationalen Holzbe- und verarbeitenden Branche mit einem Dreiklang aus »Expo«, »Conferenc«e und »Networking« von 27. bis 29 September 2021 eine alternative, digitale Plattform.

Mehr Infos unter: www.ligna.de/de/ligna-innovation-network/digitale-teilnahmepakete/