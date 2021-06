Becher bietet am 8. Juli 2021 um 10 Uhr eine kostenfreie Online-Schulung für die Verarbeitung des Werkstoffs »Fibo« an: Das Wandpaneel-System ist die Alternative zur Fliese und eignet sich für Küche oder Bad. So können auch Tischler und Schreiner elegante Nassräume gestalten. Im Webinar erfahren die Teilnehmenden alles über die Besonderheiten des Materials, die Einsatzmöglichkeiten bei Sanierung und Neubau sowie die Verarbeitung an Musterwänden. Die praxisorientierten Schulungen richten sich an Tischler/Schreiner, Zimmerer sowie Auszubildende. Die Online-Schulungen finden mit der Videokonferenzsoftware Zoom statt.

Infos und Anmeldung unter: www.becher-holz.de/veranstaltung/online-schulung-fibo-wandpaneele-08–07–2021/