Hokubema zieht um

Hokubema zieht auf das ehemalige Kasernengelänge der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen und belegt dort vier Hallen. Nur etwa 1 km Luftlinie vom aktuellen Standort entfernt wird der neue Firmenstandort in der ehemaligen Kaserne der Bundeswehr entwickelt. Der Umzug ist bereits in vollem Gange und wird im Herbst abgeschlossen sein. Zuerst wechseln die Marken Panhans und Woodpecker bis zum Oktoberden Standort, später dann auch die Reinhold Beck Maschinenbau GmbH. Geplant sind u. a. eine Halle für die mechanische Fertigung, eine Halle für die Ausstellung und Verwaltung, eine Halle für die Produktion und Montage sowie eine Halle für Lager und Wareneingang/-ausgang. Im neuen Showroom sollen ab Oktober Maschinen, Werkzeuge, Sicherheitstechnik und vieles mehrvon den Besuchern auch ausgiebig getestet werden können.