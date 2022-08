Halbjahreszahlen auf Rekordniveau

Die Homag Group verzeichnet nach dem Rekordauftragseingang von über 1 Mrd. Euro im Auftaktquartal weiter eine starke Nachfrage im zweiten Quartal: Auch bei Umsatz und Ergebnis konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 deutlich zulegen.

In den ersten sechs Monaten 2022 erhöhte sich der Auftragseingang gegenüber dem bereits sehr hohen Vorjahreswert um 18 Prozent auf 1.031 Mio. Euro (Vorjahr: 872 Mio. Euro). »Damit haben wir erstmals die Marke von 1 Mrd. Euro in einem Halbjahr übertroffen«, betont der Vorstandsvorsitzende Dr. Daniel Schmitt. »Erfolgreich waren wir sowohl im Einzelmaschinengeschäft als auch im Systemgeschäft mit kompletten Produktionslinien sowie mit unseren Serviceleistungen. Bei den Regionen hat sich vor allem Nordamerika sehr stark entwickelt. Besonders hoch war dort die Nachfrage nach Systemen für die Produktion von Bauteilen für nachhaltige Holzhäuser.« Der Auftragsbestand stieg aufgrund des hohen Auftragseingangs zum 30. Juni 2022 auf 1.269 Mio. Euro (30.06.2021: 839 Mio. Euro).

Der Umsatz legte das sechste Quartal in Folge zu und verbesserte sich im ersten Halbjahr 2022 um 21 Prozent auf 782 Mio. Euro (Vorjahr: 647 Mio. Euro). Als Gründe für die Umsatzsteigerung nennt Schmitt »eine effiziente Kapazitätsausnutzung, die verbesserte Anpassung an die Materialknappheit sowie positive Wechselkurseffekte und ein temporär höherer Anteil an Handelsware ohne eigene Wertschöpfung bei einem US-Großauftrag.«

Ihr EBIT vor Sondereffekten konnte die Homag Group um 45 Prozent auf 58,6 Mio. Euro (Vorjahr: 40,3 Mio. Euro) steigern, obwohl die Lieferkettenprobleme weiter zu Mehraufwendungen führten und der Umsatzanteil der margenschwächeren Handelsware überdurchschnittlich hoch war. Positiv auf das Ergebnis wirkten sich die hohe Auslastung, das wachsende Service-Geschäft und die Effizienzsteigerungen der Vorjahre aus.

Zum 30. Juni 2022 hat sich die Beschäftigtenzahl im Unternehmen auf 7.333 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (30.06.2021: 6.800) erhöht. Personal hat die HomagG Group insbesondere in den strategisch wichtigen Bereichen Service und Holzbau aufgebaut.

