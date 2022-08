Schock komplettiert Führung

Schock hat mit Can Köseoglu bereits seit 1. Juni 2022 einen neuen Group CFO im Team. Nach der Übernahme von Marmorin und The 1810 Company zu Beginn des Jahres stehen die Zeichen beim Hersteller von Quarzkomposit-Spülen und Anbieter hochwertiger Armaturen auf Expansion: Mit Köseoglu ergänzt eine erfahrene Persönlichkeit im Bereich international agierender Unternehmen die Führungsspitze des Spülenherstellers. Er komplettiert die Geschäftsführung aus Ralf Boberg, CEO, und Sven-Michael Funck, CSO. Köseoglu begann seine Karriere 2007 bei P&G, bevor er 2017 zum Technologiekonzern Dyson wechselte. Dort managte er als CFO zuletzt die D/A/CH-Region und Polen.

Schock gilt als der Erfinder der Quarzkomposit-Spüle. Das 1924 gegründete Unternehmen produziert seit 40 Jahren am Firmensitz im Bayerischen Wald Produkte für den Wasserarbeitsplatz in der Küche für Kunden in über 70 Ländern.

