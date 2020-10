Die Heim+Handwerk-Messe, die vom 25. bis 29. November 2020 in München stattfinden sollte, ist aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung nun doch abgesagt. Steigende Infektionszahlen und nicht berechenbare Rahmenbedingungen und Restriktionen für die Aussteller, sowie eine zunehmende Unsicherheit auf Seiten der Aussteller und Besucher haben zu dieser Entscheidung geführt. Trotz des sicheren Hygienekonzeptes, das mit den zuständigen Behörden erarbeitet wurde, sowie dem Engagement vieler Aussteller, das zu zahlreichen Anmeldungen geführt hat, gebe es in bewegten Zeiten wie diesen keine ausreichende Planungssicherheit für die Branche. »Zu unserer Entscheidung, dem Handwerk gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine sichere Plattform für ihre Geschäfte bieten zu wollen, stehen wir nach wie vor. Es ist aber auch immer unser Anspruch gewesen, eine für alle verlässliche und Erfolg bringende Heim+Handwerk zu veranstalten. Das sehen wir leider in Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen und auf die dadurch bedingten Absagen von Austellern, darunter auch namhafte Unternehmen, nicht mehr gegeben«, so Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der Veranstalterorganisation GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.

Die nächste Heim+Handwerk ist zusammen mit der Messe Food & Life vom 01. bis 05. Dezember 2021 auf dem Messegelände München geplant.