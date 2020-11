Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) will zusammen mit der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) eine recyclinggerechte Entwicklung und Verwendung von Holzprodukten fördern. Das entsprechende Förderprogramm ist am 1. Oktober gestartet und sucht branchenübergreifende Lösungen, z. B. durch Produktdesign sowie effiziente Verarbeitungs- und Verwendungsverfahren von Gebraucht- und Altholz, die einen Mehrwert für ressourceneffizienten Materialeinsatz bringen. So sollen die stofflich verwertbare Holzmenge erhöht werden und die positiven Effekte der Kreislaufwirtschaft durch einen geringeren Einsatz von Primärrohstoffen verstärkt werden.

Gefördert werden Vorhaben in zwei Modulen, die Lösungsansätze aus dem Bereich der Digitalisierung und Industrie 4.0 berücksichtigen müssen sowie die gesamte Wertschöpfungskette einbeziehen:

Design for Recycling

Strategien und Techniken zur Erhöhung des stofflich verwertbaren Altholzaufkommens und des Altholzeinsatzes.

Noch bis 31. März 2021 können Projektskizzen bei der FNR über die Online-Plattform »easy-Online« eingereicht werden. Eine erste Kontaktaufnahme mit der FNR vor Einreichung einer Projektskizze ist zu empfehlen.

Weitere Infos unter bit.ly/3mFXBJF