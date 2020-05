Treppenakademie gegründet

Auf Initiative des Berliners Jörg Arras haben sich fünf Treppenspezialisten zusammengefunden, um Erfahrungen zu teilen und ihr Fachwissen weiterzugeben. Die neu gegründete Treppenakademie ist als offene Plattform für alle am Thema Interessierten konzipiert.

Treppenbauer gibt es in verschiedenen Gewerken. Das Spektrum reicht vom Tischler über den Zimmerer bis zum Metallbauer und Glaser. Jede Berufs- oder Meisterschule, jede Hochschule für Architektur hat Treppenbau auf dem Lehrplan – über die grundlegenden Basisinformationen geht es jedoch selten hinaus. Tiefergehendes Fachwissen wird nirgendwo vermittelt. Dietmar Aufleiter, seit vielen Jahren erfolgreich im Treppenbau tätig und Gründungsmitglied der Treppenakademie: »Ich wäre heute nicht der, der ich bin, wären nicht andere bereit gewesen, mir ihr Wissen und ihre Tricks selbstlos weiterzugeben. Die Alten sind nicht mehr da, keiner kann sie mehr fragen. Nun bin ich an der Reihe, meinen Beitrag zu leisten, die handwerklichen Kenntnisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.«

Informationen bündeln, Wissen teilen, Fachkenntnisse vermitteln: Das sind die wesentlichen Ziele, die die Treppenakademie verfolgt. Zentraler Baustein dabei ist die Website www.treppenakademie.de. Sie ist als offene Plattform konzipiert und richtet sich an jeden, der Interesse am Bauteil Treppe hat, ob Planer, Hersteller oder Nutzer. In Form von Videos werden hier Technische Regeln erklärt, Tipps und Tricks verraten und inspirierende Projekte vorgestellt.

Jedes der fünf Gründungsmitglieder hat sich in den letzten Jahrzehnten intensiv mit dem Treppenbau beschäftigt. Dietmar Aufleiter aus Berlin fertigt in seiner Manufaktur anspruchsvolle Treppen aus Holz. Michael Pritz von Glasbau Pritz aus Engelskirchen hat die Grenzen des Machbaren im konstruktiven Glasbau immer wieder neu definiert. Uwe Thumberger aus dem hessischen Wetter hat mehr als 1000 Statiken für alle Arten von Treppen erstellt und Henry Wolf schöpft seine Expertise aus mehr als 2000 Treppenmontagen. Jörg Arras schließlich ist Geschäftsführer von SMG Treppen und Initiator und kreativer Kopf der Treppenakademie. Er beschäftigt sich seit seiner Lehrzeit ausschließlich mit Treppen. dds ist Medienpartner der Treppenakademie! –HJG