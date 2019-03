Die Bewerbungsphase des diesjährigen dds-Preises der Arthur Francke’schen Stiftung für junge Talente im Tischler- und Schreinerhandwerk ist beendet. Bis zum Ende der Einreichungsfrist am 22. Februar 2019 haben uns 54 Einsendungen erreicht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die sich beteiligt haben!

Der dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung ist ein zweistufiger Wettbewerb: Im ersten Schritt werden aus allen fristgerechten Einreichungen 15 Bewerbungen nominiert. Aus diesen ermittelt eine siebenköpfige Jury die Preisträger. Die Preisverleihung findet am 27. Mai zur Messe Ligna in Hannover statt. Wir berichten auf dds-online und Facebook und stellen die Nominierten und Preisträger in den nächsten dds-Ausgaben vor.

Eine Erfolgsgeschichte

Der dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung wird 2019 zum siebten Mal vergeben. Mit einem Preisgeld von insgesamt 12 000 Euro ist er hoch dotiert. Seit 2013 hat dds gemeinsam mit der Arthur Francke’schen Stiftung und namhaften Sponsoren aus der Branche junge Talente aus dem Tischler- und Schreinerhandwerk mit über 60 000 Euro gefördert. Allen, die dazu beigetragen haben, herzlichen Dank! –Die Redaktion