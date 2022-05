Tische mit Hochschub

Vom Sitzen zum Stehen in wenigen Sekunden – Linak erweitert sein Programm mit schnelleren Hubsäulen. Je nach Steuerung sind bis zu 80 mm/s möglich, unabhängig davon, ob der Tisch belastet ist oder nicht. Auch bei einer Last von 60 kg pro Säule bleibt die Geschwindigkeit konstant. Die High-Speed-Varianten sind für die Hubsäulen DL 6, DL 19 und DL 21 aus der DL-Plus-Serie erhältlich. Das sanfte Anfahren und Abbremsen der Hubsäulen verhindert abrupte Starts und Stopps – so schwappt die Kaffeetasse nicht über. Sensoren unterbrechen die Bewegung automatisch, sobald ein Hindernis im Weg ist. Außerdem wurde bei den neuen Modellen die Geräuschemission reduziert.

