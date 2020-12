Klappenscharnier von Sugatsune: Gedämpft, ruhig, sicher

Speziell für Klappen hat Sugatsune einen Beschlag entwickelt. Das HG-JHM ist ein gedämpftes Scharnier und Klappenhalter in einem. Dadurch ist keine zusätzliche Halterung nötig und durch die Bauform ist es ideal für flache Klappen. Verschiedene Größen sind erhältlich. Eine Lösung eignet sich sogar für Steckerabdeckungen auf Konferenztischen. Dämpfung ist typisch für den japanischen Hersteller, dem Sicherheit besonders wichtig ist. »Ruhe und Sicherheit sind wichtig bei unseren Beschlägen. Auch die allgegenwärtige Erdbebengefahr in Japan hat daher dazu beigetragen, dass wir zahlreiche Riegel und Schnäpper anbieten«, erklärt Yuichi Ichikawa, Geschäftsführer von Sugatsune Europe. Hierzulande kommen diese insbesondere auf Yachten, in Wohnmobilen sowie in Verkaufsfahrzeugen zum Einsatz. In diesem Zuge bietet Sugatsune auch viele Edelstahlbeschläge an, wie Scharniere, Haken oder Auszüge, die sich neben der Marine auch bei Outdoor-Küchenherstellern großer Beliebtheit erfreuen.

