Dreischichtplatte in Brandoptik von Stainer: Kohle ohne Feuer

Angelehnt an die Oberfläche der alten japanischen Technik Shou-Sugi-Ban verwandelt Stainer Trägermaterialien aus Fichte mit der sogenannten Sun-Wood-Behandlung in scheinbar verkohltes Holz: Es entsteht eine detailgetreue dreidimensionale Fläche, die sich kaum von verbranntem Holz unterscheidet. Nachteile wie Abfärben der äußersten Rußschicht durch Rußpartikel oder Brandgeruch sind auf diese Weise ausgeschlossen. Für Möbel, Wandverkleidung, Türen oder Parkettboden kann Burnt Wood Ltech vielseitig eingesetzt werden. Erhältlich als 19-mm-Dreischichtplatte in Fichte im Format 2990 x 1000, 1490 x 1000 und 1200 x 666 mm. Andere Formate, Stärken und Trägermaterialien sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Produktinformationen unter www.stainer-sunwood.com/burnt-wood-ltech

Stainer GmbH & Co. KG

A-5092 St. Martin/Lofer

+43 6588 8440-20

www.stainer.co.at