Rehau Kantensymposium als Onlineevent bei Homag

Kantentechnik

Wie schon im letzten Jahr hat Rehau sein Kantensymposium, das sonst bei Homag oder bei Ima Schelling stattfindet, ins Internet verlegt. Zum dreißigsten Mal trafen sich Vertreter der Möbelindustrie und alle, die mit Möbelbekantung zu tun haben. Das Webinar war in vier Themenblöcke gegliedert: Der erste betraf die Digitalisierung. Mit #edgeisdigital treibt Rehau das digitale Kantenbandmanagement voran: Lagerhaltung und Verarbeitung werden durch zentrale Datenerfassung vereinfacht. Eine Neuheit ist die Möglichkeit der Datenübermittlung über Tapio. Der Digitalisierungsexperte übernimmt hier Datentransfer zwischen Rehau und den Kunden. Der zweite Block war dem Thema Tools & Processes gewidmet. Hier stellte der Kantenspezialist Riepe ein Werkzeug zur Bearbeitung strukturierter Oberflächen vor. Leuco zeigte einen hochzahnigen Profilfräser und eine Ziehklinge zur Kantennachbearbeitung für Glaslaminatoberflächen, und Homag zeigte das Kantenaggregat PowerEdge Pro Duo, mit dem ohne Umrüsten Nullfugen- und Schmelzkleber-Betrieb an einem Bauteil möglich sind. Im dritten Teil ging es »Circular Economy«: die Kante Raukantex Eco besteht zu 50 Prozent aus Rezyklat, und die PP-Kante Raukantex evo ist im ISCC-Plus-Zertifizierungsprozess, was dabei hilft, Rohöl zu sparen. Homag stellte sein Konzept »Eco Plus« vor. Es bündelt technische Lösungen, die Ressourcen schonen und die Produktion effizienter machen. Dies steuert der Kunde über einen sogenannten Eco-Plus-Button, der in die Maschinen integriert ist. Im letzten Teil kamen aktuelle Trends zur Sprache. Kratzfestigkeit und elegantes Noir-Feeling waren hier die Themen, auch das Konzept des Designverbunds kam zur Sprache. Auf der Landingpage www.rehau.de/edgebandsymposium2021 sind alle relevanten Infos zum Kantensymposium 2021 zusammengefasst.

Rehau AG & Co.

95111 Rehau

Tel.: (09283) 770

www.rehau.com